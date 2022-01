Ventspils Augstskolas studenti izveidojuši stratosfēras zondi "Irbe-5

Viens no studiju programmas "Elektronikas inženierija" mācību mērķiem ir gūt jaunas zināšanas, veidojot mūsdienīgas elektronikas iekārtas. Apvienojoties komandā, deviņi studenti Rodrigo Laurinovičs, Mareks Krišjānis, Jēkabs Stikāns, Deniss Beļinskis, Ralfs Jātnieks, Vitālijs Zapāns, Alekss Golovčenko, Aleksandra Smirnova un Eleonora Harčuka augstskolā iegūtās zināšanas un prasmes izmantojuši stratosfēras zondes misijas "Irbe-5" izstrādē, pierādot savas spējas un reizē popularizējot VeA elektronikas inženierijas virzienu.

"Irbe-5" ir stratosfēras (11 - 50 kilometru (km) augstumā virs jūras līmeņa) zonde, kas tiks nogādāta atmosfērā aptuveni 20 līdz 25 km augstumā. Zondes derīgā krava sastāv no vairākām būtiskām apakšsistēmām, proti, elektrobarošanas, sensoru, borta datora un komunikācijas.

Misijas tehniskais mērķis ir nodrošināt divvirzienu komunikāciju un modernizēt iepriekšējo sakaru apakšsistēmu, ļaujot zondei nosūtīt komandas no zemes bāzes stacijas, VeA amatieru radiostacijas. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu lietotāja kontrolētu zondi - derīgās kravas atdalīšanu no balona, kas aprīkota ar drošības izpletni. Savukārt zinātniskais eksperiments ir veikt ultravioletā starojuma mērījumus, lai novērtētu ozona molekulu blīvumu atmosfērā atkarībā no augstuma.