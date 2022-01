36 gadus vecais Edijs pirms kovida pandēmijas iztiku ģimenei pelnīja ar savu sirdsdarbu dīdžejošanu (mūzikas atskaņošanu publiskos pasākumos). Apstākļi pasaulē un Latvijā piespieda šo nodarbi atstāt otrajā plānā, lai gan ārstējošais ārsts dermatologs to rekomendēja darīt jau pirms vairākiem gadiem. Ieguvis divus bakalaura grādus dažādās profesijās, trīs gadus vecās meitiņas tētis un vīrs šobrīd ir lielās pārdomās par to, kā turpmāk virzīt savu dzīvi, lai kvalitatīvi sadzīvotu ar atopisko dermatītu.

Lai arī viennozīmīgas kopsakarības un izskaidrojumu slimības izcelsmei un gaitai ir grūti atrast, Edijs ir pārliecināts, ka tās norisi un iespējami kvalitatīvu sadzīvošanu ar to tomēr būtiski ietekmē dzīvesveids, apkārtējie apstākļi, dzīves uztvere, kā arī dzīvesvietas izvēle.

nav katru mīļu brīdi jāslauka gulta un visa māja, kas ir piebirusi ar ādu. Vai kad sulo sakasītās vietas un nedzīst, gultasveļa un drēbes visu laiku ir slapjas no limfas (caurspīdīgs šķidrums, kas izdalās no nedzīstošajām brūcēm). Tā ir vesela epopeja!

Pirms pandēmijas dīdžeja darbs bijis Edija pamatdarbs un vienīgais ienākumu avots. Kad sākās ierobežojumi, ne tikai slimība, bet pati dzīve piespiedusi meklēt citus ienākumu avotus. Dermatoloģe katru reizi vaicājusi, kā veicas ar dīdžeja darba nomaiņu. Nevienam jau negribas mainīt savas komforta robežas, kurās jau esi padsmit gadus, un īpaši, ja no tā vēl gūsti arī lielu prieku un gandarījumu. Lai arī dīdžeja darbs sniedzis milzīgu gandarījumu, Edijs atzīst, ka šī profesija noteikti nav palīdzējusi slimības mazināšanā.

“Nakts dzīve ķermenim dod papildu stresu, traucē bioloģisko ciklu. Negulētas naktis, alkoholiskie cukurotie dzērieni, to tvaiki un dažādi citi sastopamie izgarojumi, kurus visas nakts garumā nākas ieelpot. Īpaši nelabvēlīgi slimības gaitu ietekmē cukurs, no kura izveidojusies atkarība. Līdzko izdodas cukura daudzumu samazināt, tā ir jūtams uzlabojums,” secinājis Edijs.

Pirms pāris gadiem Edijs bija aizbraucis uz Londonu, kur nodzīvojis deviņus mēnešus. Pirms Londonas bijis dīdžeja darbs bija ļoti intensīvs – spēlēja reizi mēnesī trešdienās un gandrīz katru ceturtdienas, piektdienas un arī sestdienas nakti. Londonā šī aktīvā nakts dzīve tika kā ar nazi nogriezta, jo trūka kontaktu, lai sarunātu kādu pasākumu. Vajadzēja pašam meklēt. Kad pēdējos mēnešos Edijs dabūja darbu birojā, veselība būtiski uzlabojās. Gandrīz katru dienu ceļu uz darbu viņš mērojis kājām - stundu turp un stundu atpakaļ. Dzīvojot Londonā, Edijs sācis arī sportot. “Kāpēc es to darīju? Atbilde varētu būt: infrastruktūra. Bija tāda sajūta, ka sporto visi un ka man arī to vajag darīt. Ja vide nav stimulējoša, ir nenormāli grūti kaut ko mainīt.” Paradoksāli, bet šajos trīs mēnešos viss sakārtojies līdz tādam līmenim, ka gandrīz visas slimības izpausmes bija pārgājušas. Paralēli sakārtojās arī attiecības privātajā un garīgajā dzīvē. Var jau teikt visu ko – liela pilsēta, piesārņots gaiss, bet manā gadījumā dzīve Londonā man nāca tikai par labu. Tad es atbraucu atpakaļ uz Latviju, atsāku spēlēt un viss atsākās no jauna.