Iemantojot uzticību, vīrietis no sievietes Ludzā izkrāpis 20 000 eiro

Pagājušā gada rudenī sieviete sociālajā platformā "Facebook" iepazinusies ar 1977.gadā dzimušu Rēzeknes iedzīvotāju, ar kuru viņa sākusi saraksti. Vēlāk personas esot arī tikušās, taču neilgi pēc iepazīšanās vīrietis esot lūdzis sievietei finansiālu palīdzību, kuru persona laika posmā no 2021.gada oktobra līdz šā gada janvārim vīrietim arī sniedza.

Lai palīdzētu it kā finansiālās grūtībās nonākušajam draugam sieviete atdeva gan savus uzkrājums, gan aizņēmās naudu no citām personām, kā arī pārdeva ģimenes īpašumā esošos kustamos īpašumus. Kopumā, iemantojot personas uzticību, no sievietes izkrāpti aptuveni 20 000 eiro.