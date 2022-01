Skolēni joprojām varēs lietot valsts iepirktās nemedicīniskās maskas

Tāpat bērni no septiņu līdz 12 gadu vecumam varēs lietot auduma maskas arī, apmeklējot citas sabiedriskās vietas. Savukārt skolēniem vecumā no 12 gadiem, apmeklējot citas sabiedriskās vietas, bet neskaitot sabiedrisko transportu, būs jālieto medicīniskās maskas vai ne zemākas klases kā FFP2 respiratori. Šāds lēmums pieņemts, jo atbilstoši starptautisko veselības organizāciju rekomendācijām mutes un deguna aizsegus pieaugušajiem sāk lietot no 12 gadu vecuma.