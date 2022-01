Zīlem nācies pacīnīties par EP viceprezidenta amatu

Pēc Krastiņa sniegtās informācijas, vēlēšanu pirmajā kārtā tika ievēlēti deviņi priekšsēdētāja vietnieki. Otrajā balsošanas kārtā - vēl trīs, to vidū arī Zīle, bet pēdējās divas vietas tikai aizpildītas trešajā balsošanas kārtā.

Otrajā balsošanas kārtā tika nodotas 698 balsis. Par tukšiem vai nederīgiem biļeteniem tika atzīti septiņi. Šajā kārtā ievēlēšanai vajadzīgais absolūtais nodoto balsu vairākums bija 346. Eiroparlamentārietis no Slovākijas Mihals Šimečka otrajā kārtā saņēma 494 balsis, EP deputāte no Vācijas Nikola Bīra - 410, bet Zīle - 403 balsis, līdz ar to Latvijas politiķis kā 12.tika pie viceprezidenta amata.