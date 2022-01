Saeima noraida 0% PVN likmes noteikšanu elektroenerģijai un siltumenerģijas piegādēm

Parlamentārietis pastāstīja, ka valdība vakar esot vienojusies par pagaidu risinājumu šai apkures sezonai, fiksējot 34 eiro slieksni par megavatstundu attiecībā uz dabasgāzes cenu mājsaimniecībām. Tas ir cenu līmenis, kas bija aktuāls no pagājušā gada vasaras līdz ziemai, minēja Feldmans, vienlaikus piebilstot, ka līdz ar to pilnībā noņemas un kļūst neaktuāls jautājums par citu atbalsta mehānismu.

Viņš arī norādīja, ka nākamajā apkures sezonā varētu būt vēl lielākas problēmas, jo gāze tiek iepirkta no "nedraudzīga kaimiņa". Politiķis pieļāva, ka varētu būt problēmas ar sankcijām, tāpēc uz šo resursu ilgtermiņā nevarēs paļauties, un vidusslāņa mājsaimniecībām, kas to izmanto apkurē, jāsāk par to domāt.

Vienlaikus opozīcijas deputāti Māris Možvillo, Karina Sprūde, Ramona Petraviča, Ļubova Švecova un Jūlija Stepaņenko rosināja samazināt nodokļu likmi iepriekšminētajiem resursiem līdz 5%, ieviešot to no pērnā gada februāra līdz šā gada decembrim. Parlamentārietis Juris Pūce teica, ka nemaz nezina, kā to dzīvē varētu reāli īstenot, savukārt Švecova atzina, ka tā bijusi drukas kļūda, jo politiķi vēlējās noteikt, ka nodokļu likmi samazina no šī gada 1.februāra.