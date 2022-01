Ņiva salūst gabalos, kad to mēģina izvilkt no ezera

Tiek ziņots, ka spēkrata vadītājs no automobiļa paguvis izmukt un ticis sveikā vien ar izbīli, turpretī mašīnai izbrauciens pa aizsalušo ezeru izrādījās liktenīgs. Pirmkārt, tas kļuva par slīkoni un, otrkārt, glābšanas operācija bija veiksmīga tikai daļēji. No vienas puses – labi, ka auto tika izvilkts un ezera dzelmē tagad neguļ kaudze metāllūžņu. No otras – vilkšanas procesā Ņiva sadalījās tā, it kā būtu uzbūvēta no kartona.