Viens no dzīves laimīgākajiem notikumiem – bērna piedzimšana – aktivizēja tobrīd 24 gadus jaunās Karīnas iekšā klusi snaudošo slimību – atopisko dermatītu. Viena no lietām, par ko viņa tagad visvairāk priecājas, ir tas, ka smago slimību no viņas nav mantojusi meita, jo “iedzimusi tēta līnijā”