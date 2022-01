Laboratorijās Covid-19 testēšanas kapacitāte izsmelta; testu rezultāti kavējas vairākas dienas

Laboratorijās atzina, ka to kapacitāte ir izsmelta, kavējas arī rezultātu nosūtīšana iedzīvotājiem.

Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders teica: "Ar 11. dienu, ja bērns ir vesels, viņam nekādu simptomu nav, viņš var iet uz izglītības iestādi un nav nepieciešams laboratorijas tests vai ārsta izziņa par to, ka karantīnas laiks ir beidzies. No vienas puses tiek meklēti risinājumi, lai veicinātu laboratorijas izmeklējumu pieejamību, no otras puses ir mainīta kārtība, lai nebūtu tik liels pieprasījums uz laboratoriju testiem."