Aizsardzības ministrs vairs neizslēdz obligāto dienestu

“Attiecībā par rekrutēšanu, par jaunu cilvēku piesaisti, tu jau neko jaunu neizdomāsi, jo arī tie cilvēki ir tik, cik ir; darba tirgus ir tāds, kāds tas ir. Mēs rēķināmies ar to, ka mums ir jākonkurē arī darba tirgū, ne tikai privātajos sektoros, bet arī ar citām valsts spēka struktūrām, Iekšlietu ministrijas iestādēm, kas ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, robežsardze, Valsts policija,” pauž Rihards Rozenbaums, NBS Rekrutēšanas un atlases centra priekšnieks.

Taču pagājušajā nedēļā Artis Pabriks Latvijas Radio sacīja – tā vairs nav tabu tēma. To komentē arī Mārtiņš Vērdiņš, NBS rezerves kapteinis: “Izvairīties no kaut kāda veida obligātā militārā dienesta var vai nu ļoti turīgas valstis, kā, piemēram, ASV, vai nu ļoti drošas valstis, vai nu tādas valstis, kas ir protektorāti, kas balsta savu drošību uz kādas citas valsts drošības garantijām. Tā kā mēs cerams neesam protektorāts, neesam superturīga valsts un esam apdraudēti, tad visas šīs pazīmes liecina, ka mums izvairīties no kaut kāda tipa militārā dienesta ir pagrūti.”