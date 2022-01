Stāsts par Robertu Brūsu – Skotijas karali "ārpus likuma"

2019. gada filma “Roberts Brūss” (Robert the Bruce), kas skatāma "LMT Viedtelevīzijā", ir viena no nedaudzajām Brūsa dzīvesstāsta adaptācijām. Jāpiemin, ka 1995. gada filmā “Drošsirdis” (Braveheart) ar Melu Gibsonu galvenajā lomā atainots laiks, pirms Brūss kļūst par skotu līderi.

Roberts Brūss piedzima 1274. gada 11. jūlijā Skotijas aristokrātu ģimenē. No tēva puses viņš bija attāli radniecīgs ar Skotijas karaļnamu. Mātes priekšteči bija gēli. Brūsa vectēvs savukārt bija viens no pretendentiem uz Skotijas troni mantojuma strīda laikā no 1290. līdz 1292. gadam. Anglijas karalis Edvards I tika uzaicināts kā šķīrējtiesnesis un par Skotijas karali izvēlējās Džonu I Ballionu. Tomēr Brūss ar savu tēvu atteicās atbalstīt Ballionu, tā vietā atbalstot Edvarda I iebrukšanu Skotijā 1296. gadā, lai piespiestu Ballionu atteikties no troņa. Pēc tam Edvards pārvaldīja Skotiju kā vienu no Anglijas provincēm.