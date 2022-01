Kādi ir vislabākie ceļošanas laiki 2022. gadā un kad to labāk nedarīt? Iesaka astroloģe

Nākamais periods būtu laikā no 15. līdz 23. jūnijam. Šīs ir dienas, kuras būtu izcilas pavadīšanai pie jūras, kādās saulainā pludmalē, bet tikpat labi tas var būt kāds aizraujošs pārgājiens tuvējā apkārtnē.

Ja ir vēlme doties kādā ceļojumā ar kruīza kuģi vai, piemēram, Dienvideiropas valstīm, tad to būs vērts darīt no 16. līdz 22. jūlijam.

Savukārt no 28. jūlija līdz 5. augustam varat droši doties uz skaļām un trokšņainām ballītēm, lai pienācīgi izrādītu savus krāšņākos tērpus.

Rudens ceļojumi iesakāmi no 13. līdz 18. oktobrim, tad var doties kādā braucienā ar tuvākajiem draugiem vai ģimeni.

To var apvienot ar kādu mākslas notikumu, piemēram, izstādes apmeklējumu. No 9. līdz 21. novembrim ir labs laiks, lai izmēģinātu ko jaunu, piemēram, daivingu.

Visbeidzot, laikā no 20. decembra līdz 28. decembrim Atlasa iesaka pabūt vienatnē, piemēram, dodoties pāris dienu atvaļinājumā uz citu pilsētu.

Paši neveiksmīgākie posmi ceļošanai saskaņā ar Merkura retrogrādas zīmi būs no 14. janvāra līdz 4. februārim, no 10. maija līdz 3. jūnijam un no 10. septembra līdz 2. oktobrim.