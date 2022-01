Sēklas drīzāk tika apēstas, nekā iesētas: 1921. gada Krievijas bada krīze

Padomju amatpersonas ar padomiem, kā pārciest badu, neskopojās. Zemniekiem, piemēram, tika ieteikts izrakt mirušo dzīvnieku kaulus, izžāvēt tos, samalt miltos un izcept no tiem maizi. Par spīti negantajai smakai un garšai, tādas maizes uzturvērtība esot par 25% bagātāka nekā rudzu maizei. Tā, lūk, paziņoja valstsvīri.

Patiesais kanibālisma apmērs bada krīzes laikā nav zināms. Vēsturnieki ir verificējuši dažus stāstus, tomēr daudzi no šiem stāstiem ir palikuši baumu līmenī. Iespējams, tos arī radīja un izmantoja ārzemju prese, kas bija pret boļševikiem.

Nereti bada nomocītie zemnieki raka laukā no zemes nesen apglabātos radiniekus un ēda to gaļu. Avotos vēstīts arī par slepkavībām vai labprātīgu nāvi, kurai sekoja gaļas sadale un mielasti. Piemēram, kāda sieviete atteikusies atdot apēšanai sava mirušā vīra ķermeni, jo gribējusi apēst to vienatnē pati. Vecāki ēda savus mirušos bērnus; bērni – savus vecākus, vēstīts vietnē “Alpha History”.