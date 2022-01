Kariņš: Krievijas agresijas gadījumā jābūt gataviem atbildēt ar skaidrām sankcijām

Krīzes apstākļos NATO dalībvalstis nav attālinājušās viena no otras, bet kļuvušas saliedētākas.

"Solidaritāte nozīmē to, ka NATO dalībvalstis individuāli sūta militāro palīdzību Ukrainai. To dara gan ASV, gan Lielbritānija, gan arī Baltijas valstis, Polija un citas. Mēs esam gatavi snieg palīdzību Ukrainai, it sevišķi ar pretgaisa aizsardzības raķetēm "Stinger". Valdība par šo vēl formāli lems, bet ir panākta politiskā vienošanās, ka tā būs mūsu palīdzība Ukrainai," sacīja valsts pirmā amatpersona.