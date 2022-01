CSP sāks iedzīvotāju aptauju par ienākumiem un dzīves apstākļiem

Latvijā ir 825 000 mājsaimniecību, un CSP aptaujās aptuveni 8000 no tām, kas atlasītas ar nejaušas gadījuma izlases metodi.

No 29.janvāra līdz 20.februārim iedzīvotāji varēs aizpildīt aptaujas anketu tiešsaistē CSP vietnē "e.csb.gov.lv".

CSP pārstāvji uzsver, ka šogad ir īpaši svarīgi piedalīties aptaujā, jo anketas jautājumi par 2021.gadu palīdzēs novērtēt Covid-19 izraisītās situācijas patieso ietekmi uz Latvijas iedzīvotāju labklājību. Aptaujā iegūtos datus plaši izmantojot valsts un pašvaldības, pieņemot iedzīvotāju ikdienu ietekmējošus lēmumus. Katra aptaujas dalībnieka atsaucība ir svarīga, lai dati pareizi un objektīvi atspoguļotu to, kā dzīvo valsts iedzīvotāji, norāda CSP.

Ja respondents nebūs aizpildījis anketu tiešsaistē, no 14.marta līdz 30.jūnijam CSP intervētājs ar to sazināsies pa tālruni vai ieradīsies klātienē. Klātienes intervijas 2022.gadā notiks tikai tad, ja to pieļaus epidemioloģiskā situācija. Pirms tam aptaujā iekļautās personas saņems CSP vēstuli, kurā norādīts plānotais intervijas laiks un intervētāja kontaktinformācija. Ierodoties klātienē, intervētājs uzrādīs darba apliecību ar fotogrāfiju.