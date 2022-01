Cik pieejams būs atbalsts elektroauto iegādei

Tātad – auto tirgotājs ir atbildīgs par to, lai viņa pircējs savu iegādāto auto pēc iespējas vairāk lietotu, nevis, piemēram, jaukā laikā brauktu ar velosipēdu. Pretējā gadījumā izmaksas nebūs attiecināmas, kas faktiski nozīmē – saņemtais atbalsts būs jāatmaksā. To tieši paredz noteikumu 67. un 68. punkts. Proti, ja esi izlēmis iegādāties elektroauto un saņemt atbalstu, tad brauc ar to pat tur, kur citkārt aizietu kājām vai aizbrauktu ar velosipēdu. Citādi atdod saņemto atlaidi.