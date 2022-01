20 eiro pabalsts - kas to saņems, kā pieteikties, un kad sāksies izmaksa?

Iesniegums par atbalsta piešķiršanu iesniedzams sešu mēnešu laikā no Likuma spēkā stāšanās dienas, vai no dienas, kad laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim personai rodas tiesības uz atbalstu 20 eiro mēnesī. Iesniegumu izskata un lēmumu par atbalsta 20 eiro mēnesī izmaksu pieņem 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, savukārt atbalstu sāk izmaksāt 30 dienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par tā piešķiršanu.