Valsts prezidents darbam valsts augstskolu padomēs izvirzījis 14 pārstāvjus

Saskaņā ar Augstskolu likumu Valsts prezidents izvirza vienu pārstāvi padomes locekļa amatam katrā no valsts augstskolām, savukārt attiecīgās augstskolas Senāts un Ministru kabinets katrs virza no diviem līdz pieciem padomes locekļiem atkarībā no augstskolas tipa.