Jaunzēlande un Itālija atvieglo Covid-19 nosacījumus ceļotājiem

No 27.februāra pilnībā vakcinēti jaunzēlandieši varēs atgriezties savā valstī no Austrālijas, bet no 13.marta robežas tiks atvērtas visiem vakcinētiem Jaunzēlandes pilsoņiem no visām valstīm, kā arī Jaunzēlandē tiks ielaisti kvalificēti ārvalstu darbinieki.