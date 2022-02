Civilās savienības likums ir nozīmīgs solis pareizajā virzienā

Tomēr, ja politiķi un ierēdņi nespēj vai negrib sadzirdēt to cilvēku grupas, kuru tiesības tiek sistemātiski ierobežotas, viena no iespējām ir aizstāvēt savas tiesības tiesā. To var darīt ikviens, kā tas notika ar Satversmes tiesas un Augstākās tiesas Senāta spriedumos, kuros arī viendzimumu ģimenes atzītas par ģimenēm. Šie spriedumi attiecināmi uz viendzimumu pāriem, jo šajā gadījumā problēma ir aktuāla un ilgstoši ignorēta, tomēr, izpildot spriedumu, valstij ir iespēja saredzēt sociālo realitāti un atrisināt gan šo, gan citu nereģistrēto ģimeņu problemātiku.