Vīrieti pēc antibiotiku lietošanas “uzrunā Dievs”

Apkopojot un izpētot antibiomānijas gadījumus 2017. gada pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Journal of Affective Disorders”, zinātnieki atklāja, ka viens no biežākajiem šī neparastā stāvokļa izraisītājiem ir klaritromicīns – viena no antibiotikām, kuru ārsti izrakstīja arī šajā rakstā minētajam vīrietim. Tā ir arī viena no pasaulē visplašāk lietotajām antibiotikām.