Kas notiek, ja lidmašīnai jāveic ārkārtas nolaišanās?

To vidū ir problēmas ar lidaparāta kontroli, degvielas trūkums, kad ir šaubas, vai izdosies veiksmīgi nosēsties paredzētajā galamērķī, tehnisku iemeslu dēļ un apkalpes locekļu nespējas pildīt savus pienākumus dēļ.

Lai arī nav striktas definīcijas par to, kas var būt ārkārtas nolaišanās pamatā, ir izšķirti trīs ārkārtas situāciju veidi:

Trešais, kas ir visretākais, ir piespiedu nolaišanās ūdenī. Viens no zināmākajiem piemēriem ir “US Airways” reiss 1549, kad lidaparāts 2009. gadā saskrējās ar putnu baru un tam nācās nolaisties Hudzonas upē. Ievainoti tika 100 no 155 cilvēkiem, no kuriem 5 cilvēki guva smagus ievainojumus, tomēr neviens negāja bojā, pateicoties lidmašīnas kapteiņa Česlija Sallenbergera “Sallija” profesionalitātei un spējai pieņemt ātrus lēmumus.