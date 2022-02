Aicina regulāri veikt virszemes TV uztverošo iekārtu tehniskā stāvokļa pārbaudi

"Diemžēl šī gada janvāra laikapstākļi bijuši nesaudzīgi antenām, kabeļiem un to savienojumiem, sevišķi kabeļiem un antenām, kas tiek ekspluatētas jau vairāk kā piecpadsmit gadus. Ja savienojumi nav pienācīgi fiksēti, metāla detaļas ir norūsējušas, aizsargkārbām zudis hermētiskums, tās nespēj pasargāt savienojumus no vides ietekmes," sacīja Sprugaine.

Viņa aicina TV skatītājus veikt savu uztverošo iekārtu apsekošanu tiklīdz laika apstākļi to ļauj un nepieciešamības gadījumā nomainīt kabeļus, to savienojumus,

LVRTC skaidro, ka, izvērtējot uztverošo iekārtu izvēli un tehnisko stāvokli, vispirms jāņem vērā mājsaimniecības atrašanās vieta un attālums līdz tuvākajam raidošajam tornim. Ja tornis atrodas netālu un mājas konstrukcija to ļauj, TV signāla uztveršana būs iespējama ar istabas antenu. Metāla jumts, biezas mūra sienas, dzelzsbetona pārsegumi var traucēt uztveršanu ar istabas antenu.

Savukārt, atrodoties 40 un vairāk kilometru attālumā no torņa, visbiežāk būs nepieciešama āra antena. Ārā izvietojamajai antenai jābūt novietotai virs mājas jumta tā, lai tai pretī nav fiziski šķēršļi - koki, būves. Ja šādi šķēršļi ir, antena jāpaceļ augstāk, izmantojot mastu. Antenai jābūt novietotai saskaņā ar ražotāja instrukciju.

Izmantotajiem kabeļiem jābūt atbilstošiem tehniskajiem parametriem un labā tehniskā stāvoklī. "Ļoti bieži apsekojot konkrētas adreses secinām, ka kabelis ir divdesmit un vairāk gadus vecs. Nereti antenas un kabeļi ir izvietoti uz jumta jau ceļot māju un nekad nav tikusi veikta to pārbaude. Kabeļi, to savienojumi un citas antenu detaļas atrodas nesaudzīgos vides apstākļos. Vasarā uzkarst saulē, izmirkst lietū, ziemā sasalst, apledo, arī vēja iedarbība ietekmē to ilgmūžību un bojājuma gadījumā signāls var būt vājināts un nekvalitatīvs, " skaidro V.Sprugaine.