Nissan Norde tagad dzīvo modernākajā salonā Baltijas valstīs

Piemēram, to, kas ir omotenashi, varēs vislabāk saprast no pirmā iespaida par jauno auto – atverot durvis, salons būs atturīgi melns un priekšējais panelis – tumšs, bet par vadītājam doto varu pamodināt dusošo Ariya liecinās tikai liegi pulsējoša start poga. Kabuku savukārt te izpaužas ar neparastiem risinājumiem, kas vienlaikus ir arī augsti funkcionāli. Šeit noteikti jāmin priekšējais režģis, kas kā vairogs aizsargā tehniku un braucējus, taču patiesībā paralēli paver iespējas plašāk izmantot modernākās vadītāja atbalsta sistēmas, savukārt šķēlumi priekšējā bamperā eleganti iekļaujas kopējā dizainā un uzlabo Ariya aerodinamiku. Iki turpretim ir atturīgais šiks, kas vienlaikus rada spēcīgu klātbūtnes efektu.

Piemēram, jaunais Nissan LEAF jeb pirmā patiesi masveidā ražotā elektromobiļa otrās paaudzes iterācija šobrīd pieejams jau par 28 700 eiro. Ja kādam tas liekas par daudz, tad jāatceras, ka no 2022. gada privātpersonām ir pieejams valsts atbalsts elektromobiļa iegādei 4500 eiro apmērā. Apvienojumā ar dīlera piedāvāto ieguvumu 1210 eiro vērtībā LEAF jau iegūst pavisam simpātisku cenu un var dot iespēju baudīt visas elektroauto sniegtās priekšrocības. Ne tikai iespēju braukt pilnīgi bez izmešiem, bet tā ar vienu uzlādes reizi veikt līdz pat 385 kilometrus lielu distanci. Turklāt svarīgi, ka Norde automašīnām nodrošina arī tā dēvēto "Sēdies un brauc" komplektu. Tas nozīmē, ka LEAF jau salonā ir veikta reģistrācija CSDD un auto ir sagatavots braukšanai.

Ar "Sēdies un brauc" komplektu un tādu pašu 5 gadu vai 100 000 kilometru garantiju braukšanai sagatavots būs arī mazās klases krosovers Nissan Juke. Šī automobiļa cena šobrīd ir sākot no 17 140 eiro, bet atkarībā no izvēlētā aprīkojuma Juke var būt tādas komforta un vadītāja atbalsta sistēmas, kas ilgu laiku bija rezervētas tikai klasi augstāk stāvošiem automobiļiem, tai skaitā multimediju sistēma ar skārienekrānu un Apple CarPlay/Android Auto, atpakaļskata kamera un inteliģentais apkārtskata monitors, ProPilot tehnoloģija, inteliģentā ārkārtas bremzēšanas sistēma ar gājēju un riteņbraucēju atpazīšanas funkciju, ceļa zīmju atpazīšanas sistēma, brīdinājums par izbraukšanu no savas braukšanas joslas, aklās zonas uzraudzības sistēma u.c. Juke tiek piedāvāta tikai viena motorizācijas opcija, tas ir 1 litra trīs cilindru turbo dzinējs ar 114 zirgspēkiem, taču, tā kā auto ir neliels un viegls, jaudas visās dzīves situācijās būs pietiekami daudz.