Baltijas valstis pieprasa Baltkrievijai papildu skaidrojumus par militārajām mācībām

Krievijas un Baltkrievijas militārās mācības Baltkrievijā. 2.februāris, 2022 FOTO: Russian Defense Ministry Press Service via AP

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par Krievijas-Baltkrievijas militārajām mācībām "Union Resolve-2022", kas norisinās no šodienas līdz 20.februārim, Baltijas valstis ir vērsušās Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā (EDSO), pieprasot Baltkrievijai skaidrojumu par to norisi, tā informēja Aizsardzības ministrijas (AM) pārstāve Gunta Krevica.