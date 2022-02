Ventspils muzejs: kādas pastkartes stāsts

Tieši 1963. gada 11. februārī grupa The Beatles ieraksta savu pirmo albumu Please Please Me, bet šajā pastkartē četrotne redzama sava debijas singla Love Me Do (1962) ieraksta laika uzvalciņos. Paraksti uz pastkartes ir oriģināli, tā ir viena no vairāk nekā 600 autografētajām pastkartēm, kas 2003. gadā nonāca Ventspils muzeja krājumā.