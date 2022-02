Svētdien Latvijā reģistrēts šogad pirmais kūlas ugunsgrēks

Jau ziņots, ka svētdien ugunsgrēkā Rīgā izglābti trīs cilvēki. Svētdienas rītā saņemts izsaukumu uz Čiekurkalna 1. līniju Rīgā, kur divstāvu mājā dega dzīvoklis 15 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās pieci cilvēki. No piedūmotās ēkas tika izglābti trīs cilvēki, no kuriem viens bija cietis un nodots mediķiem.