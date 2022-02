Krievija sagatavojusi atbildi ASV un NATO par "drošības garantijām"

Atbilstoši Lavrova teiktajam atbildes, kas saņemtas uz Krievijas pieprasījumu par drošības nedalāmības principa traktējumu, bija neapmierinošas, un Maskava arī turpmāk centīsies panākt konkrētu reakciju no katras valsts.

"Neviens no maniem kolēģiem ministriem nav atbildējis uz manu tiešo sūtījumu. Saņēmām mēs divus nelielus papīrīšus - vienu no amatpersonas [Jensa] Stoltenberga, NATO ģenerālsekretāra, otru no amatpersonas [Žuzepa] Borela, Eiropas ārpolitikas dienesta diplomātijas vadītāja -, kuros teikts: "Jūs neuztraucaties, jāturpina dialogs, galvenais ir nodrošināt deeskalācju ap Ukrainu"," sacīja Krievijas ministrs.