Ģirģens: "Republika" tika izveidota, pateicoties atbalstītājiem

Līdzīgi aģentūrai LETA norādīja "Republikas" valdes loceklis, Saeimas deputāts Ēriks Pucens, kurš uzsvēra, ka Dombrovska sacītais par aptuveni 200 domubiedriem partijā esot "klaji meli", jo Dombrovska atbalstītāju skaits neesot vairāk par 30 biedriem, no kuriem deviņi šodien iesnieguši dokumentus par izstāšanos no partijas.

Ģirģens no savas puses pastāstīja, ka Dombrovskis savulaik pie viņa esot bijis vērsies, lai palīdzētu nodibināt "Republiku". Ģirģens esot nolēmis palīdzēt, un lielākā daļa biedru nākuši no viņa puses, vēl liela daļa no Koršenkova un daļa arī no vēl cita partijas biedra atbalstītājiem. Partijas dibināšanas laikā Dombrovska atbalstītāju loks bijis vismazākais no šīm grupām, atzīmēja politiķis.