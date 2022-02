Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrība: Osipovas neapstiprināšana rada apdraudējumu tiesu varas neatkarībai

"Tiesneša neatkarība garantē pilsoniskās sabiedrības drošību, ka tiesnesis ir brīvs no tādas ietekmes, kas kropļotu tiesneša padotību vienīgi likumam un tiesībām. Ietekme uz tiesnesi nedrīkst izpausties ne tiesas spriešanas procesā, ne arī pēc tiesas nolēmuma pieņemšanas.

"Taču balsojums pret kandidāta iecelšanu tiesneša amatā nedrīkst būt pamatots ar politisko partiju ideoloģiskiem apsvērumiem un atšķirīgu izpratni par vērtībām, kurās balstīts konkrēta tiesneša amata kandidāta iepriekš Satversmes tiesas tiesneša amatā taisīts spriedums. Tas pārkāpj tiesu varas neatkarību no likumdevēja politiskās ietekmes," uzskata Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrība.

Jau ziņots, ka Saeima 17. februārī noraidīja lēmumprojektu par Osipovas apstiprināšanu AT tiesneses amatā.

Par Osipovas iecelšanu AT tiesneses amatā balsoja 40 deputāti pamatā no "Jaunās Vienotības", "Attīstībai/Par!" un Jaunās Konservatīvās partijas Saeimas frakcijām.

Savukārt pret bija 29 deputāti - lielākoties no Zaļo un zemnieku savienības, "Neatkarīgo" un Nacionālās apvienības Saeimas frakcijām. Balsojumā atturējās 16 deputāti no "Saskaņas" Saeimas frakcijas, līdz ar to Osipovas apstiprināšanai amatā balsu pietrūka.