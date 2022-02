Video ⟩ Partiju reitingi: Par 5% barjeras pārvarēšanu cīnās sešas partijas

Janvārī partiju reitingu līderi joprojām ir "Saskaņa", Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un "Jaunā vienotība" (JV). "Saskaņas" reitings ir samazinājies no 11% decembrī līdz 10,6% janvārī, ZZS - palielinājies no 6,6% līdz 8,2%, bet JV - samazinājies no 7,7% līdz 7,5%.

Atbalsts Nacionālajai apvienībai (NA) ir samazinājies no 6,6% decembrī līdz 5,9% janvārī, "Attīstībai/Par!" (AP) - audzis no 4,5% līdz 4,6%, bet "Progresīvajiem" - krities no 3,7% līdz 3,3%.

Latvijas Krievu savienības (LKS) reitings audzis no 2,7% decembrī līdz 2,9% janvārī, Jaunās konservatīvās partijas (JKP) - samazinājies no 3,4% līdz 2,8%, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) - audzis no 2,5% līdz 2,7%, Latvijas Reģionu apvienības (LRA) - audzis no 2,2% līdz 2,6%, "Likums un kārtība" (LuK) - krities no 3% līdz 2,5%, bet partijai "Republika" - audzis no 1,4% līdz 1,5%.

Aptaujā janvārī 22,8% respondentu norādījuši, ka vēl nav izlēmuši, par ko balsot, bet 19,8% solījušies uz vēlēšanām nedoties.

Savukārt rēķinot tikai tos respondentus, kuri ir izšķīrušies, par ko balsot, Saeimā stabila iekļūšana pašlaik izskatās piecām partijām, tostarp, "Saskaņas" reitings janvārī bijis 18,4%, ZZS - 14,3%, JV - 13,1%, NA - 10,2%, bet AP - 8%.