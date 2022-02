Glīts, saprotams un pieejams. Kāds ir modernizētais kompaktnieks Kia Ceed?

Atkarībā no komplektācijas pakāpes, jaunajam Ceed ir izteiksmīgākas un spožākas gaismas. Toties Kia raksturīgā "tiger nose" radiatora reste zaudējusi striktos apveidus.

Hečbeka salonā izskatās tā, it kā Kia būtu aktrituši atpakaļ Āzijas stilistikā. Bet jums vajadzētu redzēt jauno Proceed. "Reāla bomba!" saka Normunds Avotiņš.

Tieši tāpat kā vajadzētu ievērtēt jaunos GT-Line komplektācijas lukturus. Ar tiem Ceed tagad var atpazīt no liela attāluma.

Mūsdienās, kad pat piecvietīgam auto normāls skaitās 1,2 motors, pusotra litra turbo šķiet sapņu piepildījums. Interesanti, ka tam ir par 10 ZS vairāk neā līdzīgam VW motoram. Milzu atšķirību paātrinājumā nevar just, tāpēc laikam tas bija principa jautājums.

Par to, ka braucat ar modernizēto Ceed, nepārgtraukti atgādinās jaunais logo uz stūres. Tās forma arī mainījusies uz sportisko pusi, bet iedarbināšana ir ar atslēgu. Arī panelis ir analogais, kas daudziem patīk labāk par virtuālo.

Kia Ceed Eiropas tirgū ir ārkārtīgi iecienīts modelis, un viegli saprast, kāpēc. Atkarībā no virsbūves, dzinēja un komplektācijas to var pielāgot visplašākajam pircēju lokam no tirdzniecības aģenta līdz spilgtam individuālistam.