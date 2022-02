Ceļu posmos ar novecojušu asfalta segumu jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem

Autobraucēji var informēt par satiksmes drošībai bīstamām bedrēm, zvanot uz VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555. Šī informācija operatīvi tiek nodota ceļu uzturētājiem. Autovadītājiem jāņem vērā, ka šajos posmos ir ieviesti arī ātruma ierobežojumi, līdz ar to jārēķinās ar ilgāku laiku ceļā

Īpaši sarežģīti braukšanas apstākļi ir autoceļa Gulbene–Smiltene (P27) būvdarbu posmā no Taurēm līdz Gulbenei (34.87–61.22 km), kur ceļa lietotājiem līdz jauna seguma ieklāšanai ir jārēķinās ar diskomfortu un lēnu satiksmi. Būvnieks par saviem līdzekļiem labo satiksmei bīstamās bedres būvdarbu posmā, taču atsevišķos P27 posmos segumu vairs nav iespējams uzturēt satiksmei drošā stāvoklī, tāpēc ir samazināts atļautais braukšanas ātrums. Tiklīdz iestāsies piemēroti laika apstākļi, posmā atsāksies pārbūves darbi.

Uz Daugavpils šosejas (A6) pie Daugavpils ceļa seguma stāvokļa dēļ trijos posmos – no Križu dzelzceļa pārvada līdz krustojumam ar autoceļu Stropi–Krauja (P65) (232,2.–238,5.km), uz Daugavpils apvedceļa (A14) posmā no Sventes līdz krustojumam ar Daugavpils šoseju (8,30.–15,57.km) no Arodiem līdz krustojumam ar Daugavpils apvedceļu (A14) (212,52.–224,86. km) ieviests ātruma ierobežojums 70 km/h, kas papildināts ar ceļazīmi “Nelīdzens ceļš”.