EZA rekomendē apstiprināt "Moderna" vakcīnas 6 līdz 11 gadus veciem bērniem

Patlaban šīs vakcīnas lietošana jau ir apstiprināta pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma.

Bērniem vecumā no sešiem līdz 11 gadiem vakcīnas "Spikevax" deva paredzēta mazāka nekā bērniem no 12 gadu vecuma, attiecīgi 50 mikrogrami un 100 mikrogrami. ZVA skaidroja, ka vakcīna tiks ievadīta divu injekciju veidā augšdelma muskulī ar četru nedēļu intervālu līdzīgi kā gados vecāko personu grupā.

ZVA norādīja, ka saskaņā ar pētījuma par bērniem vecumā no sešiem līdz 11 gadiem datiem, imūnā atbilde pret vakcīnas mazāko devu 50 mikrogramu apmērā ir līdzīga atbildei, kas novērota pret augstāko devu jeb 100 mikrogramiem personām vecumā no 18 līdz 25 gadiem.

Pēc vakcīnas ievadīšanas dažas organisma šūnas nolasa mRNS instrukcijas un īslaicīgi veido pīķa proteīnu. Pēc tam personas imūnā sistēma atpazīst šo proteīnu kā organismam nepiederošu un veido antivielas, kā arī aktivē T šūnas (baltās asins šūnas) cīņai pret to. Attiecīgi, ja vakcinētā persona vēlāk nonāk saskarsmē ar SARS-CoV-2 vīrusu, imūnā sistēma to atpazīst un ir gatava aizstāvēties pret to.