Kas notiktu, ja Krievija sabombardētu Černobiļu?

Černobiļas AES sastāv no četriem kodolreaktoriem, no kuriem trīs ir demontēti. Ceturto kodolreaktoru, kurā notika bēdīgi slavenā katastrofa, sedz iekšējais betona sarkofāgs un nupat kā izveidotais jaunais 32 tūkstošus tonnu smagais kupols. Zem kupoliem joprojām atrodas liels daudzums radioaktīvo atkritumu kā arī kodoldegviela no pārējiem trīs reaktoriem.