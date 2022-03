Rajevs: Krievijas armija Ukrainā vēl nav pilnībā izgāzusies

"Pirmkārt, ka bezjēdzīgs [bija] uzbrukums no visām frontēm un gar visu robežu, nekoncentrējoties uz galvenajiem virzieniem. To viņi mainīja pēc kādām 2-3 dienām. Otrkārt, viņi secinājuši, ka nepietiekami strādā tālās darbības rādiusa augstas precizitātes ieroči, kuru nemaz krieviem nav tik daudz. Ņemot vērā minēto krievi automātiski pārslēdzās uz to kaujas darbības veidu, ko pārzina ļoti labi - milzīgo artilērijas un aviācijas atbalstu," norādīja Rajevs, kurš šo karu kopumā vērtē kā Dāvida un Goliāta cīņu.