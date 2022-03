Sārts: Patiesību par karu Ukrainā nevajag meklēt "Telegram" grupās

Viņš uzsvēra, ka pat ukraiņu uzturētajās "Telegram" grupās atrodamā informācija ne vienmēr atbilst patiesībai. Vislabākais veids, kā pārliecināties par to, ka informācija atbilst patiesībai, ir vienlaikus sekot līdzi vairāku Rietumu mediju vēstītajam un salīdzināt to. "Ja viņi saka vienu un to pašu, tad ļoti ticams, ka tā ir taisnība. Ja viens uzticams avots kaut ko saka, tad to es vēl nevaru uzskatīt par pareizu informāciju," sacīja Sārts.