No Šlesera partijas izslēdz Stepaņenko un Švecovu

No Aināra Šlesera veidotās partijas "Latvijas pirmajā vietā" (LPV) izslēgtas Saeimas deputātes Jūlija Stepaņeko un Ļubova Švecova, informēja partija. No partijas izplatītā paziņojuma noprotams, ka abas politiķes no partijas izslēgtas, jo nav pievienojušās partijas nosodījumam par Krievijas sākto karu Ukrainā.