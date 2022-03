Beidzot atrasts Šekltona zudušais kuģis "Endurance"

Šekltona kuģis “Endurance” (Izturība) iesala Antarktikas ledū un 1915. gadā nogrima, liekot Šekltonam un viņa komandai meklēt veidu, kā no nomaļā reģiona nokļūt mājās bez kuģa.

Ernesta Šekltona kuģa "Endurance" vraks un pētnieku komanda, kas to atrada FOTO: AFP / Scanpix

Šekltona mēģinājums šķērsot Dienvidpolu, iespējams, ir viens no leģendārākajiem stāstiem no polārās pētniecības “varoņlaika”. “Endurance” kuģis vairākas nedēļas virzījās no Dienviddžordžijas salas dienvidu virzienā, līdz iestrēga ledū un nogrima. Pētnieki ceļā pavadīja vairāk nekā gadu, sākot uz kuģa un beidzot ar vairākiem mēnešiem uz ledus seguma. Bada mocītiem, viņiem nācās pat nošaut un apēst suņus, lai varētu izdzīvot. Ēdienkartē bija arī pingvīni un roņi.