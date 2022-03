Uzzini, kāpēc nevajadzētu gulēt bez spilvena!

Spilvena kopšana un mazgāšana

Arī šis ir faktors, pēc kura katrs var piemeklēt sev atbilstošu spilvenu. No mazgāšanas līdzekļiem noteikti jāizvēlas tie, kas nesatur naftas produktus un veselībai kaitīgas vielas, nav toksiski un neizraisa alerģiju. Veikalos tādi sastopami ar uzlīmi “Latvijas Astmas un alerģijas biedrība iesaka”. Sintētiskā materiāla spilvenu kopšana gan ir atšķirīga – vienus drīkst mazgāt veļas mašīnā, citiem jāiztiek ar pārvalka izmazgāšanu, putekļu izsūkšanu un izpurināšanu. Vilnas spilvenos ir dzīvās vilnas sastāvā esošais lanolīns, kas aizsargā no netīrumiem, tāpēc no vilnas izgatavotiem spilveniem piemīt pašattīrošas īpašības. Tomēr, lai spilvenos neiemājotu nevēlami mikroorganismi, to pārvalkus ik pēc dažiem mēnešiem vajadzētu saudzīgi izmazgāt ar vilnai piemērotiem mazgāšanas līdzekļiem un kārtīgi izžāvēt. Griķu sēnalu spilvens pēc 8 mēnešu ilgas lietošanas saplok, tad to nepieciešams papildināt ar jaunām sēnalām. Griķu sēnalas nedrīkst slapināt, tīrīšanas nolūkos sēnalas izvēdina, ieberot tās plānā drānā vai marlē, savukārt spilvendrānu izmazgā.