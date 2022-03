Kā mūs ietekmē neziņa par nākotni un vai izjust bailes šobrīd ir normāli?

“Šis laiks ikvienam no mums ir sarežģīts un izraisa dažādas emocijas, ar kurām ikdienā tik bieži nesaskaramies, tāpēc tās var būt svešas un izraisīt pastiprinātu satraukumu. Svarīgi atcerēties, ka nedrīkstam aizmirst par rūpēm par sevi, saviem tuviniekiem un ikdienas pienākumiem, jo tie ir vieni no galvenajiem priekšnoteikumiem, kas var palīdzēt saglabāt skaidru prātu un uzturēt ikdienas dzīves ritmu un miera sajūtu,” skaidro “Euroaptieka” farmaceite Zane Melberga.

Sekot līdzi aktuālajām ziņām ir svarīgi, lai mazinātu neziņu, taču tās apjomu ir jāprot ierobežot, lai nerastos pārslodze no informācijas daudzuma, kas var pastiprināt bailes un trauksmi.

Lai mazinātu bailes un trauksmi, ieteicams atklāti dalīties savās izjūtās un pārdomās ar līdzcilvēkiem. Tādā veidā sapratīsiet, ka arī citi cilvēki izjūt šādas emocijas, jūs neesat viens un mazināsies arī izolētības sajūta no apkārtējās pasaules.

Kvalitatīvs un pietiekams miega daudzums ir svarīgs, lai atpūtinātu gan ķermeni, gan prātu no dienā piedzīvotajām emocijām. Ieteicams saglabāt katru dienu regulāru miega režīmu, kā arī nepalikt pārāk ilgi nomodā, lai sekotu līdzi aktuālajiem jaunumiem. Tāpat atslābināties var palīdzēt meditācija, silta vanna vai duša.

“Ja cilvēks tomēr saskaras ar miega traucējumiem, iesaku izvēlēties uztura bagātinātājus, kuru sastāvā ir aktīvā viela melatonīns. To var lietot dažādos formātos, piemēram, kā izsmidzināmu aerosolu vai kapsulu un tablešu formā. Aptiekā farmaceits var sniegt farmaceitisko konsultāciju par piemērotāko līdzekļu lietošanu un to devām. Šajā gadījumā farmaceits arī izvērtē attiecīgo uztura bagātinātāju saderību ar ikdienā lietojamajiem medikamentiem, lai nenomāktu to iedarbību,” atgādina Z. Melberga.