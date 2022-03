"Kārtis es izlieku, kad esmu mājās viena. Tā man ir kā atslēgšanās no ārpasaules un meditācija – aizkūpinu vīraku, relaksējos... Kārtis atspoguļo šā brīža realitāti. Tās parāda to, kādā punktā tu dzīvē esi, kādi procesi tur notiek. Jo apzinātāk tu spēj savu dzīvi uztvert, jo precīzāk kārtis visu parādīs” – tā par savu aizraušanos 360TV raidījumā "Pasaki to skaļi" stāsta Anna.