Ukrainas autobūves leģenda "Zaporožec"

Latvijas ZAZ klubs šobrīd apvieno 85 biedrus, liela daļa no tiem ir vairāku ZAZ īpašnieki. Intars pats ir palīdzējis daudzu "Zaporožec" auto sariktēšanā un nesen atgriezies no kārtējā Ukrainas brauciena, ko vienatnē veicis pie sava zapiņa stūres. Intars ceļu no Tukuma līdz Ļvivai šī gada februārī mēroja 18 stundās. Viņš zina stāstīt, ka ar vienu bāku iespējams nobraukt līdz 350 kilometriem, attīstot līdz 70-80 kilometriem stundā. Turklāt zapiņš ir uzticams braucamrīks pat Karpatu kalnu ceļos, ko citādi iespējams pieveikt ar zirgu pajūgu.