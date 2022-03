Ziedot.lv visu saziedoto naudu izmanto ziedojuma mērķim

Facebook popularitāti guvis video, kurā kāda sieviete apgalvo – 25% no Ukrainas cilvēkiem saziedotās summas Ziedot.lv paņemot sev. Tā nav taisnība. Gan projektā “Ukrainas cilvēkiem”, gan citos labdarības organizācijas projektos saziedotais pilnā apmērā tiek izlietots paredzētajam mērķim. Fonda administratīvās izmaksas tiek segtas no tam speciāli paredzētiem ziedojumiem.

“Nu, 25%, protams, no saziedotās naudas… tiek atstāti tai vietai … Ja šobrīd vāc 5 miljonus, tas nozīmē, ka pusotrs miljons nonāk “Ziedot.lv”.”

Tā nav taisnība – labdarības fonds Ziedot.lv neietur nekādu komisijas maksu un visi ziedojumi 100% apmērā nonāk mērķim. Projekts “Ukrainas cilvēkiem” nav izņēmums, Re:Check rakstiski apliecināja Ziedot.lv Komunikācijas vadītāja Ilze Ošāne. Savukārt organizācijas administratīvos izdevumus, to skaitā algas, gramatvedību, internetu u.c. izmaksas sedz partneri, kas tieši šim mērķim ziedo vai nu naudu, vai, piemēram, juridiskos vai IT pakalpojumus. “Starp lielākajiem administratīvajiem atbalstītājiem ir Borisa un Ināras Teterevu fonds, Swedbank un vairākas privātpersonas,” skaidro Ošāne. To, ka mērķziedojums jāizlieto mērķim, nosaka arī likums (šeit).