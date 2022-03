Remontdarbu laikā no Babītes uz Vārnukrogu jābrauc caur Priedaini

Savukārt V10 posmā no Āru ielas līdz Lielajai ielai ieviests ar luksoforu regulēts posms, ātruma ierobežojums 30 un 50 km/h, platuma ierobežojums 2,75–3 m. Papildu laiks ceļā – līdz 10 minūtēm.

2121. gada rudenī autoceļa Babītes stacija–Vārnukrogs segums jau atjaunots 200 m posmā pie Rīgas apvedceļa, kā arī noslēguma posmā no Kaupēm līdz Buļļupes stāvlaukumam un pašā stāvlaukumā.

Būvdarbus veic SIA CBF Igate, to līgumcena ir 2 904 632 eiro (ar PVN). Darbi tiek finansēti no 2021. gadā papildu piešķirtajiem 100 miljoniem eiro no valsts budžeta programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Būvdarbus plānots pabeigt 2022. gada rudenī.