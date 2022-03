Aizsaulē devies žurnālists un publicists Andris Sproģis

Žurnālista gaitas sācis jau studiju laikā 1961.gadā, sākumā - avīžu redakcijās, no 1974. līdz 1983.gadam bija žurnāla "Liesma", no 1985. līdz 1987.gadam - laikraksta "Literatūra un Māksla, no 1987. līdz 1997.gadam - žurnāla "Draugs" galvenais redaktors. Vēlāk līdz 2006.gadam bija redaktora vietnieks laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", pēc kā devies pensijā un turpinājis nodarboties ar pētniecību, kā rezultātā izdotas vairākas grāmatas.