“Tavi draugi” dibinātājs: ar karodziņiem mēs neuzvarēsim, bet ar rīcību un mīlestību gan!

Tāpēc meklējām iespējas un kanālus, kā nogādāt mantas tiem, kas atrodas garajās rindās. Visu humāno palīdzību nogādājam Ukrainas robežpunktā, kur to tālāk pārņem Ļvivas pašvaldība, nogādā Ļvivas skolā un nodod visiem tiem, kam šī palīdzība ļoti nepieciešama.

Daļa no šiem cilvēkiem jau zina, kur viņi brauc, – viņus sagaida radinieki, draugi, bet ir arī tādi, kuri nezina, ko tālāk darīt... Kolēģi uzņemas koordinēt šo lietu tālāk, un cenšamies piemeklēt viņiem jaunas mājas.

Jā, atgriezenisko saiti saņemam katru dienu. Jo katru dienu atvedam cilvēkus no Ukrainas, katru dienu satiekam šoferus, kuri ir šo piedzīvojuši un vēlas padalīties emociju pārpildītajā stāstā. Tas ir ļoti emocionāls moments. Stāsti, protams ir skumji, jo braucēji ir sievas, meitas, māsas, mātes vīriešiem, kas paliek tur karot... Neviens no viņiem nevēlas pamest savu valsti, bet apstākļi piespiež.

Kāda ir jūsu komanda un kāpēc tu pats to visu dari?

Mūsu komanda ir kaut kas neaprakstāms. Pirmās trīs dienas mēs bijām tikai četri cilvēki. No sākuma mūsu uzņēmuma kolektīvs, tad vēl viena meitene, un pirmdienas vakarā jau mūsu bija ~80. Tas notika acumirklī, jo pēkšņi mums bija noliktavas nodaļa, koordinatori, šoferi, lietveži utt. Šobrīd mēs esam 20 cilvēki, kuri koordinē procesus, katru dienu 40–80 cilvēki, kuri darbojas noliktavā,

Katrs no mums izjūt savu īpašo lomu šajā stāstā, bet skaidrs ir viens, ar karodziņiem mēs neuzvarēsim, bet ar rīcību un mīlestību gan.

We will win this!