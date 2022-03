Uz valsts galvenajiem autoceļiem šogad būvdarbi plānoti 150 km garumā

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits atzīmē, ka valsts galveno autoceļu stāvokļa uzlabošana ir viena no būtiskākajām Satiksmes ministrijas prioritātēm, ko par pareizu virzienu savā Ekonomikas pārskatā par Latviju atzinusi arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD). “Plānojot valsts galveno autoceļu attīstību turpmākajos gados, pirmais attīstības virziens ir Rīgas apvedceļa pārbūve par mūsdienīgu autoceļu, kas ne tikai dotu laika ietaupījumu autobraucējiem, bet arī

Lai gan absolūti lielākā daļa valsts galveno autoceļu novērtēta kā apmierinošā, labā un ļoti labā stāvoklī esoša, joprojām ir posmi, kas jau ilgstoši gaida uzlabojumus, un viens no tiem ir valsts galvenā autoceļa A2 Rīga-Sigulda-Veclaicene posms no “Sēnītes” līdz Siguldai – šajā posmā šogad iecerēts sākt pārbūvi abās brauktuvēs kopumā apmēram 14 kilometru garumā.

Pārbūve šogad ieplānota arī uz valsts galvenā autoceļa A8 Rīga-Jelgava Jelgavas virziena brauktuves 9 kilometru garumā no Rīgas līdz Jaunolainei, pārbūve plānota arī valsts galvenā autoceļa A13 posmā no Grebņevas robežpunkta līdz Kārsavai 11 km garumā, valsts galvenā autoceļa A6 Rīga-Daugavpils 5,4 km posmā Lielvārdē un valsts galvenā autoceļa A10 Rīga-Ventspils posmā no Kūdras līdz Smārdes pagriezienam.