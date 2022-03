Pētījums: 46% sieviešu naktsdzīvē ir saskārušās ar seksismu vai seksuālu vardarbību

46% sieviešu un 30% transpersonu un nebināru personu naktsdzīvē vienmēr vai ļoti bieži ir saskārušies ar seksismu vai seksuālu vardarbību, savukārt vīriešu vidū to pieredzējuši ir 12% respondentu.

Lielāka daļa jeb 74,8% aptaujāto sieviešu un 65,7% transpersonu un nebināro personu naktsdzīvē baidās piedzīvot seksuālu vardarbību no konkrēta dzimuma. Tikmēr 88% aptaujāto vīriešu par šādām bailēm nav ziņojuši. Projekta koordinatore Latvijā Jūlija Zakoļabina stāstīja, ka uz jautājumu par konkrētu dzimumu, no kura naktsdzīvē ir bail piedzīvot seksismu vai seksuālu vardarbību, 97% sieviešu, 53% vīriešu un 94% transpersonu un nebināru personu norādīja uz vīriešiem

Tāpat pētījumā tika noskaidrots, ka 72,3% sieviešu naktsdzīvē dodas tikai tāpēc, lai klausītos mūziku vai dejotu, bet 32% cilvēku iesaistās situācijās, kad naktsdzīvē pieredz pret kādu vērstu seksuālu vardarbību vai seksismu. Savukārt 63,1% transpersonu un nebināru personu jūtas nedroši, naktī vienatnē dodoties mājās no kluba vai naktsdzīves iestādes.

Kopumā aptaujā piedalījās 4534 respondenti no 37 Eiropas valstīm, tostarp no Latvijas, un tā tika veikta no 2020.gada 25.novembra līdz 2020.gada 31.decembrim.