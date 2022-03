Rīgas skolu direktori: Zemsliekšņa iepirkuma summas samazināšana atstās negatīvu ietekmi uz iepirkumiem

Aģentūras LETA ziņo, ka vēstulē norādīts, ka pēdējā pusgada laikā strauji kāpušas preču cenas, bet zemsliekšņa iepirkuma summa ir samazināta no 5000 eiro uz 1000 eiro bez PVN.

Direktori norāda, ka ar pašlaik skolu administratīvajā blokā esošajiem cilvēkresursiem to fiziski nav iespējams paveikt. Pašlaik skolās šos procesus nodrošina direktora vietnieks administratīvi saimnieciskā darbā, atsevišķās skolās ir arī saimniecības pārzinis. Līdz ar to skolām būs jāizvēlas, ko no iepriekš darītā vairs nedarīt, lai varētu atbilstoši noteiktajai kārtībai veikt preču iegādi.